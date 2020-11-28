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1:22   28 Ноября 2020
Общество

Жителям европейской части РФ пообещали мороз и солнце на грядущей неделе

Жителям европейской части РФ пообещали мороз и солнце на грядущей неделе

Солнце засияет над жителями европейской части России на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Солнечная погода в этом регионе ожидается в середине недели. Сюда придет, по информации РИА Новости, сибирско-уральский воздух. Будет достаточно морозно.

"Прогнозируется, что температурный фон будет от 0 до минус пяти днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью от минус двух до минус семи, а днем от 0 до минус пяти", — сообщил Вильфанд.

В конце следующей недели температура ночью может опуститься до минус десяти градусов. Этот прогноз, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, требует уточнения.

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