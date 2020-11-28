Жителям европейской части РФ пообещали мороз и солнце на грядущей неделе

Солнце засияет над жителями европейской части России на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Солнце засияет над жителями европейской части России на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Солнечная погода в этом регионе ожидается в середине недели. Сюда придет, по информации РИА Новости, сибирско-уральский воздух. Будет достаточно морозно.

"Прогнозируется, что температурный фон будет от 0 до минус пяти днем и ночью. В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью от минус двух до минус семи, а днем от 0 до минус пяти", — сообщил Вильфанд.

В конце следующей недели температура ночью может опуститься до минус десяти градусов. Этот прогноз, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, требует уточнения.