Трамп назвал условие передачи Байдену президентских полномочий

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден сможет оказаться в Белом доме при одном условии. Об этом на своей странице в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден сможет оказаться в Белом доме при одном условии. Об этом на своей странице в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

В некоторых штатах на выборах президента были выявлены массовые фальсификации. Байдену, по словам Трампа, придется доказать, что он получил голоса законным путем.

"Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", отмечено в твите президента США.

Трамп ранее заявил о готовности покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют против него. Президент считает, что они совершат ошибку, если так сделают.