Лукашенко рассказал о перехвате беседы Тихановской с белорусской оппозицией

Белорусские спецслужбы перехватили разговор выехавших из страны оппозиционеров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусские спецслужбы перехватили разговор выехавших из страны оппозиционеров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что были перехвачены переговоры беглых белорусских оппозиционеров, где они в закрытом виде проводят пресс-конференцию. Его поразило заявление Светланы Тихановской о том, что она ничего не решает.

В распечатке, по словам Лукашенко, упоминалось о словах Тихановской про "их президента в Литве". Западу нужен такой человек, которого там и держат, подчеркнул президент Белоруссии.