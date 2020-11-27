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23:51   27 Ноября 2020
Политика

Лукашенко рассказал о перехвате беседы Тихановской с белорусской оппозицией

Лукашенко рассказал о перехвате беседы Тихановской с белорусской оппозицией

Белорусские спецслужбы перехватили разговор выехавших из страны оппозиционеров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что были перехвачены переговоры беглых белорусских оппозиционеров, где они в закрытом виде проводят пресс-конференцию. Его поразило заявление Светланы Тихановской о том, что она ничего не решает.

В распечатке, по словам Лукашенко, упоминалось о словах Тихановской про "их президента в Литве". Западу нужен такой человек, которого там и держат, подчеркнул президент Белоруссии.

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#белоруссия #лукашенко #тихановская

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