Боевики ИГИЛ собирают силы в южной части Ливии

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" активизировались на юге Ливии. Об этом сообщает аккаунт в Facebook.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" активизировались на юге Ливии. Об этом сообщает аккаунт в Facebook.

По данным источника, поддерживающего 9-ю бригаду Ливийской национальной армии, следы исламистов обнаружены в окрестностях городов Тмассы и Аль-Фукаха.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о возведении нескольких блокпостов террористами в Сарбате, расположенном на побережье Средиземного моря, к западу от столицы Триполи. Известно, что данные территории весной этого года перешли под контроль боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Они же выпустили из местных тюрем исламистов из числа запрещенной в РФ "Аль-Каиды".