Российский блогер Алексей Навальный принял участие в онлайн-дискуссии Европарламента и потребовал от евродепутатов вмешаться в дела РФ.

Российский блогер Алексей Навальный принял участие в онлайн-дискуссии Европарламента и потребовал от евродепутатов вмешаться в дела РФ.

Скандальный деятель предложил ЕП следовать стратегии, предложенной им. Навальный призвал разделять народ России и ее власть. По его мнению, Россией руководит "банда преступников".

Навальный призвал политиков и Европарламент не признавать российские выборы. Если все могут участвовать, можно вести диалог, заявил он.

Блогер затронул и вопрос санкций. Он назвал неэффективным "формальный" подход к санкциям и предложил европейским политикам "заставить олигархов забрать свои яхты из портов Барселоны и Монако".

"Будущее России — это Европейский союз!" — заявил он.

Федеральное агентство новостей отмечает, что Навальный собирается вернуться в РФ и бороться на выборах за право стать действующим политиком. Однако он открыто заявляет, что готов предоставлять иностранцам сведения о ее гражданах, которых считает своими врагами, и вредить крупным российским компаниям за право когда-нибудь назваться европейцем.