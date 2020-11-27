Журавко сравнил борьбу с беспорядками во Франции и России

Россия должна позаимствовать у Франции новый закон, ужесточающий наказание для участников массовых беспорядков. Так считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Россия должна позаимствовать у Франции новый закон, ужесточающий наказание для участников массовых беспорядков. Так считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Во Франции недавно был принят закон о "глобальной безопасности". Полиция, согласно ему, приобрела расширенные возможности. Правоохранители теперь могут носить оружие во внеслужебное время, следить за протестующими с помощью дронов и иметь доступ к записям с мобильных нательных видеорегистраторов.

Закон также предусматривает суровое наказание за физические и информационные нападки на полицию. Нарушителей будут карать штрафом до 45 тысяч евро. Журавко сообщил "ПолитРоссии", что если бы в РФ или в других странах бывшего соцлагеря приняли такой закон, то сразу бы посыпались обвинения в нарушении прав человека.

Франция, по мнению Журавко, нуждается в таком законе, чтобы остановить беспорядки на улицах. Российские власти справляются мягкой силой, но экс-депутат Рады все равно рекомендовал бы ужесточить законодательство в этой сфере.

"Я считаю, что Россия, несмотря ни на что, должна принять такой закон. Народу нужно просто объяснить: посмотрите на Францию, когда там разбивают витрины, сжигают машины, уничтожают, бьют силовиков камнями, палками и всем остальным", — подчеркнул Журавко.

В России закон не столь суров, как во Франции. Не исключено, что другие западные страны последуют примеру Парижа.