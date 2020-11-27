Кабмин ФРГ проигнорировал половину вопросов о Навальном

Федеральное правительство Германии дало ответ на вопросы депутатов парламентской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) об инциденте с блогером Алексеем Навальным.

Федеральное правительство Германии дало ответ на вопросы депутатов парламентской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) об инциденте с блогером Алексеем Навальным.

Власти ФРГ опубликовали соответствующий документ, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Вопросы затрагивали положение Германии в истории с якобы отравлением блогера и причастности России к этой ситуации.

Ответы на 34 вопроса из 76 выглядят недостаточно прозрачными. Власти давали либо односложные комментарии, либо говорили "нам об этом ничего не известно".

Молчание и формальная реакция на вопросы со стороны Германии показывает, что версию с якобы отравлением Россией выбрали заранее, подчеркивает агентство. Результатом такой работы стали санкции ЕС в отношении граждан РФ и скандал вокруг проекта "Северный поток — 2″, добавляет ФАН.