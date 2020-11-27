Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:05   27 Ноября 2020
Политика

Сатановский: переговоры с Россией с "позиции силы" плохо закончатся для ФРГ

Сатановский: переговоры с Россией с "позиции силы" плохо закончатся для ФРГ

Заявление Минобороны Германии о разговоре с Россией "с позиции силы" может обернуться глобальной войной. При этом Берлин не получит новый блицкриг.

Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Его заинтересовало такое заявление и методы, которые Берлин собрался при этом использовать.

"Как в 1914 и 1941 годах, что ли?" — задался вопросом политолог.

При попытке повторить события прошлого, Германия может полностью исчезнуть как государство. Сатановский признался, что давно хотел бы увидеть пустоту на месте Рейхстага. Россия не стремится к глобальной войне, но вряд ли ее удастся избежать. Политолог анонсировал попытки Запада покончить с Белоруссией и Казахстаном к 2024 году. Однако публицист усомнился в способности главы МО Германии вдохновить своих граждан на блицкриг в будущем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #германия #евгений сатановский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров