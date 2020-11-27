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21:03   27 Ноября 2020
Общество

Эрмитаж организует световое 3D-шоу на Дворцовой площади

Эрмитаж организует световое 3D-шоу на Дворцовой площади

Световое шоу в формате 3D состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 5 и 6 декабря. Его посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню Эрмитажа, проходят 7 декабря, но в этот раз их перенесли на 8 число. Они пройдут с соблюдением мер санитарной безопасности и учетом ограничений. Также в этот день вход в музей будет бесплатным, сообщил его генеральный директор Михаил Пиотровский.

Световое шоу называется "Ника — Победа". Оно покажет разные истории на стенах здания Главного штаба: от греческих мифов до войны 1812 года, а также о работе Эрмитажа в военный период.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее утвердил план мероприятий на новогодние праздники. Так, решили отменить круглосуточную работу метро в ночь на 1 января.

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#петербург #беглов #эрмитаж #световое шоу

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