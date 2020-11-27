Юлии Тимошенко предрекли нового мужа на 20 лет моложе

Депутату Верховной рады Украины, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко предрекли удачу в карьере и замужество в 2021 году.

Депутату Верховной рады Украины, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко предрекли удачу в карьере и замужество в 2021 году.

Как рассказал астролог Влад Росс, в новом году политика ждет развитие и успех в работе. По прогнозу эксперта, в скором времени Тимошенко успешно объединится с какой-либо политической силой или топовым политиком. По словам Росса, она сама может уничтожать ту власть в стране, которая "застоялась".

"Следующий год обещает быть настолько удачным для Юлии Владимировны, что она может даже занять важный пост летом-осенью следующего года", — заявил астролог.

Эксперт не исключил, что следующим политиком, который уйдет при Тимошенко, станет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Влад Росс также отметил, что в 2021 году Юлию Тимошенко ждут изменения в личной жизни. Возможно, у нее появится мужчина, за которого она выйдет замуж, он будет на 20 лет младше ее самой, добавил астролог.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Юлия Тимошенко отмечает 60-летие.