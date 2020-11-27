Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:59   27 Ноября 2020
Политика

Юлии Тимошенко предрекли нового мужа на 20 лет моложе

Юлии Тимошенко предрекли нового мужа на 20 лет моложе

Депутату Верховной рады Украины, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко предрекли удачу в карьере и замужество в 2021 году.

Как рассказал астролог Влад Росс, в новом году политика ждет развитие и успех в работе. По прогнозу эксперта, в скором времени Тимошенко успешно объединится с какой-либо политической силой или топовым политиком. По словам Росса, она сама может уничтожать ту власть в стране, которая "застоялась".

"Следующий год обещает быть настолько удачным для Юлии Владимировны, что она может даже занять важный пост летом-осенью следующего года", — заявил астролог.

Эксперт не исключил, что следующим политиком, который уйдет при Тимошенко, станет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Влад Росс также отметил, что в 2021 году Юлию Тимошенко ждут изменения в личной жизни. Возможно, у нее появится мужчина, за которого она выйдет замуж, он будет на 20 лет младше ее самой, добавил астролог.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Юлия Тимошенко отмечает 60-летие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #юлия тимошенко #астролог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров