Сотрудники Google сбежали с судебного заседания по делу "Царьграда"

Представителей корпорации попытались догнать, однако сотрудники компании заявили, что не признают юрисдикцию российского суда и не станут подписывать документы.

Представителей корпорации попытались догнать, однако сотрудники компании заявили, что не признают юрисдикцию российского суда и не станут подписывать документы.

Судья попросил представительницу Google в России более доходчиво донести до коллег правила поведения в российском арбитражном суде, сообщает "Царьград". Издание подало иск к компании после того, как на платформе YouTube был заблокирован канал-миллионник "Первый русский".

Представители "Царьграда" обратились в суд в августе. Сотрудники корпорации игнорируют российское законодательство, работая на территории страны, сообщили в администрации СМИ. Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев подчеркнул, что, удаляя по своему желанию русскоязычный контент из Сети, Google пытается продвинуть в РФ "американское право".