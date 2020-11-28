Леонков описал сценарий «войны за Крым» с использованием ракет США

Соединенные Штаты Америки и НАТО, устроив показательную переброску в Румынию реактивных систем залпового огня с базы «Рамштайн» в Германии и стрельбы в направлении Крыма, решили таким образом «поиграть мускулами» перед Москвой.

Соединенные Штаты Америки и НАТО, устроив показательную переброску в Румынию реактивных систем залпового огня с базы «Рамштайн» в Германии и стрельбы в направлении Крыма, решили таким образом «поиграть мускулами» перед Москвой.

Стоит ли России беспокоиться по поводу этой «показухи», в беседе с «Московским Комсомольцем» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Напомним, залповую стрельбу из двух установок РСЗО с румынского побережья Черного моря американские военные устроили 19 ноября, для того, чтобы продемонстрировать России имеющиеся у НАТО системы залпового огня и свои способности за считанные часы перебрасывать их любой район Европы.

РСЗО M142 HIMARS были доставлены из Германии в Румынию военно-транспортными самолетами С-130 «Геркулес», затем практически сразу был выполнен ракетный залп на дальность в 300 километров, после чего установки были свернуты и отправлены обратно на базу «Рамштайн. Как сообщило американское издание Forbes, со ссылкой на источник в Пентагоне, вся операция заняла не более трех часов.

«Дальнобойная и реактивная артиллерия в Европе с помощью верного союзника НАТО США восстановлена. Теперь Россия должна знать это», — подчеркивают журналисты Forbes.

Комментируя произошедшее, Алексей Леонков отметил, что американцы очень падки на выдуманные сенсации, и в этот раз имела место очередная игра на публику.

«Не так давно было такое: "пушка выстрелила гиперзвуковым снарядом". Но на деле оказалось – это уже известный подкалиберный снаряд, который летает до двух километров в секунду. Теперь новая "сенсация" — привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух ты!», — отмечает эксперт.

При этом, Леонков добавил, что если бы Россия публиковала подробности о проведении своих военных учений, в ходе которых из конца в конец огромной страны перебрасываются целые армии, то говорить было бы просто не о чем.

Также эксперт объяснил, почему Пентагон именно эти установки залпового огня M142 HIMARS называет «посланием для Москвы».

«Дело в том, что M142 HIMARS располагается на шасси, которое хотят адаптировать под новый оперативно-тактический ракетный комплекс. Его дальность – порядка тысячи километров, — рассказал Леонков. — Сухопутные ракеты такой дальности раньше были запрещены Договором РСМД. Но Договор о ракетах средней и меньшей дальности, благодаря американцам, приказал долго жить. Поэтому сейчас с помпой нам демонстрируют это оружие».

К тому же, возможно, обсуждается вопрос финансирования новой ракетной системы, так как прошлый бюджет полностью истрачен и нужны новые средства. Для этого и была проведена подобная пиар-акция, предположил эксперт.

Данную установку американцы преподносят РСЗО, которая, благодаря своей мобильности, не боится контрбатарейной борьбы, отмечет Леонков. Однако у России против реактивного огня противника предусмотрена не контрбатарейная борьба, когда сначала засекается залп, а потом уничтожаются пусковые установки.

По словам Леонкова, у нас в Черноморском регионе есть радиотехническая разведывательная станция, которая определяет, откуда был совершен залп. Затем выпущенные по нам ракеты встречаются средствами ПВО, например, «Панцирями», которые способны сбивать снаряды РСЗО. И одновременно с этим наносится удар по тому месту, откуда был произведен залп.

«Туда летит уже что-то типа ракеты оперативно-тактического "Искандера". Она и накроет все что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас. Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то "прилетит" по противнику еще и от них», — заключил Алексей Леонков.

Как отмечает издание «МК», американская система залпового огня M142 HIMARS представляет собой комплекс из шести ракет, установленный на универсальном шестиколесном шасси грузовика Steyr 12М18. Данная установка является аналогом российского «Смерча», при этом она полностью помещается в военно-транспортные самолеты ВВС США и НАТО типа «Гэлекси» или С-130 «Геркулес».