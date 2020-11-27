Кулинар назвал список полезных и вкусных продуктов для новогоднего стола

Праздничный стол на Новый год можно собрать из ресторанных блюд, чтобы сэкономить бюджет. В этом поможет составление списка необходимых продуктов, заявил шеф-повар Марко Праццоли.

Праздничный стол на Новый год можно собрать из ресторанных блюд, чтобы сэкономить бюджет. В этом поможет составление списка необходимых продуктов, заявил шеф-повар Марко Праццоли.

Заблаговременное изучение кулинарных рецептов перед праздником поможет накрыть бюджетный стол, поделился эксперт. Он также дал несколько советов, как россиянам превратить квартиру в мини-ресторан.

"Наступающий Новый год россияне будут встречать в узком семейном кругу. Собрать праздничный стол из ресторанного меню можно довольно бюджетно, если заранее изучить рецепты и подготовить список необходимых продуктов", — поделился Праццоли в беседе с корреспондентом Nation News.

Среди самых популярных украшений праздничного в списке гурмана оказались салат айсберг, куриная грудка, моцарелла, красные помидоры, руккола, красные помидоры и кавказский сыр. По словам шеф-повара, эти продукты отличаются не только своими полезными свойствами, но и простотой. Они могут стать отличным дополнением для свыше чем 270 блюд.

Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку новогодних товаров. Как сообщает телеканал "360", сограждане стали меньше покупать искусственных елок и мишуры.