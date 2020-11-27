Палата представителей Ливии анонсировала встречу в Гадамесе

Представители обеих частей Ливии договорились на встрече в Марокко провести совместное заседание Палаты представителей в Гадамесе в ближайшие два дня.

Представители обеих частей Ливии договорились на встрече в Марокко провести совместное заседание Палаты представителей в Гадамесе в ближайшие два дня.

Переговоры представителей Востока и Запада Ливии в Танжере привели к соглашению созвать совместное заседание Палаты представителей Ливии, в котором примут участие 140 депутатов. Депутат от города Зинтан и глава Комитета обороны и национальной безопасности ливийского парламента Омар Гейт Кармила считает, что это важной вехой в преодолении политического кризиса в стране.

Депутат от города Сабрата Мабрук Абдалла Кабир уверен, что совместное заседание депутатов из обеих частей Ливии положит реальное начало политическому объединению страны. Он считает, что это мероприятие введет в конституционное и правовое русло результаты диалога, проводимого под эгидой ООН, зафиксировав их уже не в виде деклараций, а в виде обязательных законов.