Росавиация готова наказать "Победу" за акцию в поддержку Дзюбы

Росавиация передаст в правоохранительные органы материалы расследования по нарушению компанией "Победа" авиационной безопасности.

Росавиация передаст в правоохранительные органы материалы расследования по нарушению компанией "Победа" авиационной безопасности.

Самолет "Победа", следовавший ресом Москва — Екатеринбург, пролетая над Башкирией, проложил план полета на радаре в форме фаллоса в поддержку футболиста ФК "Зенит" Артема Дзюбы. По данному факту началось расследование.

Тем временем Росавиация обозначила три фактора, по которым признала случай в небе над Башкирией как авиационный инцидент. Так, пилот самолета указал на неисправность, которая после изучения бортового самописца не подтвердилась. В итоге экипаж предоставил ложную информацию о поломке.

Кроме того, диспетчеры были вынуждены уделить слишком много времени самолету "Победы". В то же время диспетчерская продолжала следить за навигацией и маршрутом. Повышенная нагрузка могла подвергнуть опасности всех, кто находился в воздухе.

И, наконец, Росавиация пришла к выводу, что руководство "Победы" знало о готовящейся акции, передает ФАН. По словам источника, гендиректор Андрей Калмыков, комментируя первую попытку экипажа самолета, отметил, что таким образом пилоты хотят поддержать футболиста.