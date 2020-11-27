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20:40   27 Ноября 2020
Политика

Депутаты парламента Тайваня закидали свининой премьера страны

Депутаты парламента Тайваня закидали свининой премьера страны

Депутаты оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване устроили в парламенте потасовку в знак протеста против решения главы правительства Су Чжэньчана.

Премьер-министр страны пытался объяснить чиновникам новые правила, регламентирующие поставки американской свинины с гормональной добавкой рактопамин. Однако оппозиционные силы это не интересовало. Вместо того чтобы вступить в дискуссию с главой правительства, они сорвали заседание, закидав премьера свиными внутренностями.

Поставки в Тайвань свинины с рактопамином (стимулятор роста) начнется в начале 2021 года. Соответствующий документ уже был подписан в конце лета текущего года главой администрации острова. Такое решение было принято в разрез недовольству общественности.

Уточняется, что добавка запрещена во многих странах.

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#сша #тайвань #свинина

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