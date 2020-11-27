Глава неотложки назвал основания для госпитализации пациента с COVID-19

Руководитель скорой помощи рассказал, на основании чего больного могут госпитализировать при коронавирусе.

Руководитель скорой помощи рассказал, на основании чего больного могут госпитализировать при коронавирусе.

Пациенты, больные коронавирусом, госпитализируются в Москве на основании клинической картины, а не по формальным показателям. Об этом сообщил руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов в эфире "Радио Sputnik".

Некоторые СМИ сообщали, что пациентов, у которых поражение легких выше 50%, будут госпитализировать. Также взрослым перестанут проводить тесты на коронавирус.

Специалист заметил, что если у больных будут наблюдаться признаки тяжелого или длительного течения болезни и развития осложнений, следует вызывать бригаду скорой медицинской помощи и оформлять направление. Больной незамедлительно отправится в профильный стационар.