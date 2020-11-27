Возле здания Генконсульства РФ во Львове повесили чучело в форме НКВД

Чучело в форме НКВД повесили около здания Генерального консульства России в украинском Львове. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Чучело в форме НКВД повесили около здания Генерального консульства России в украинском Львове. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"Инсталляция" находится на дереве около здания. Таким способом местные жители показали, как скорбят о жертвах "голодомора" на Украине. Как заявила лидер организации "Объединение добровольцев" Елена Живко, жители Львова хотели продемонстрировать, что именно Россия "виновата в смертях миллионов украинцев и геноциде украинской нации".

Аналогичные акции состоятся в Киеве и Харькове. В прошлые годы "мероприятие" проводили в Одессе, но местные жители выступали против, поэтому организаторы решили его отменить. Жители Львова "одобрительно" относятся к акции, говорит Живко. По ее словам, проезжающие мимо водители сигналят в качестве поддержки, а сотрудники Генконсульства РФ "привыкли".