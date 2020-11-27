Рост евро может зависеть от снижения процентной ставки ЕЦБ

В 2021 году евро должен вырасти по отношению к доллару, но лишь незначительно. Рост единой валюты будет сдерживаться угрозой снижения процентной ставки Европейским Центробанком.

В 2021 году евро должен вырасти по отношению к доллару, но лишь незначительно. Рост единой валюты будет сдерживаться угрозой снижения процентной ставки Европейским Центробанком.

Маловероятно, что ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании по вопросам по денежно-кредитной политике 10 декабря, но такой шаг стал бы жизнеспособным инструментом выбора, если регулирующий орган хотел как-то остановить чрезмерное укрепление евро в будущем, заявила аналитик Commerzbank FX Ульриха Лойхтманна.

По прогнозам Commerzbank, курс пары евро/доллар к декабрю 2021 года вырастет до 1,24 с 1,1923 в настоящее время. Основным обоснованием прогноза являются ожидания немецкого банка в отношении процентной ставки с поправкой на инфляцию (реальной ставки). Реальные процентные ставки в Америке будут ниже, чем в еврозоне, после недавнего перехода Федеральной резервной системы к среднему таргетированию инфляции, отметили эксперты.