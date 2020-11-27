Вассерман предостерег Санду от посягательств на ПМР

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман высказался по поводу призыва избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из Приднестровья.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман высказался по поводу призыва избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из Приднестровья. В своем блоге на сайте РЕН ТВ интеллектуал заметил, что русское, в том числе украинское большинство жителей Приднестровья, отделилось от «правобережных политиканов», потому что не хотят, чтобы «уложили его на румынский обеденный стол».

«Санду в интервью [Европейской правде] не намекает даже, а говорит, не стесняясь: как можно скорее выводите миротворцев, и мы устроим Тирасполю свой Карабах. То есть намерена применить против Приднестровья армию. И киевским террористам то же самое советует», — пишет Вассерман.

Эксперт предупредил, что если кто-то заявляет о приверженности западноевропейским или североамериканским ценностям, все время «болтает о правах человека» — это верный признак того, что скоро он выскажется «в таком людоедском духе, что мало никому не покажется».

«Эти "борцы за свободу" запросто предлагают пустить кровь несогласным и легко изымают у доверившихся не только кошелек, но и жизнь», — убежден политический консультант.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Граждане выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были придерживающаяся прозападных взглядов экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Практически сразу после победы Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены военнослужащие Оперативной группы российских войск — они охраняют военные склады с боеприпасами в селе Колбасна и помогают проводить миротворческую операцию на Днестре. Додон назвал данное заявление «серьезной ошибкой».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает такую риторику президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. По ее словам, мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность участия России в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта, «и пока до этого далеко».

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова (ПРМ), подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Сейчас они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.