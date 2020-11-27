Сто лет без «испанки». История самой страшной пандемии в истории человечества

По разным оценкам, от смертоносного вируса начала XX века скончались от 25 до 100 миллионов человек по всему миру.

Ровно сто лет назад закончилась самая масштабная пандемия в истории человечества — испанский грипп или «испанка». Всего ею заразились около 550 миллионов человек, что на тот момент составляло почти треть населения планеты. При этом умирал от вируса каждый шестой.

Причины возникновения болезни связывают напрямую с Первой мировой войной: отсутствие гигиены на поле боя, плотное нахождение солдат в лагерях и окопах, а также беженцы, которые массово покидали места постоянного проживания.

Болезнь была вызвана вирусом H1N1 (наиболее распространенный тип гриппа, вызывающий заболевание как у человека, так и у животного). Несмотря на то, что первый заболевший был выявлен на территории США, новый вирус назвали «испанкой». Дело в том, что Испания была нейтральной стороной в Первой мировой войне, поэтому в прессе никак не ограничивали освещение масштаба свирепствующей эпидемии, в отличие от стран-участниц конфликта, где для поддержания боевого духа информацию старались скрыть.

Как началась пандемия

Первый же официально подтвержденный случай гриппа был зафиксирован 11 марта 1918 года в Канзасе (в некоторых источниках — 4 марта). Рядовой-кавалерист Альберт Гитчелл, проходивший службу в Форт-Райли, пожаловался полковым медикам на очень сильную простуду, сопровождавшуюся ознобом и кашлем. Сначала медики решили, что солдата просто просквозило, но всего за несколько часов количество заболевших с такими же симптомами достигло уже ста человек. Врачам стало ясно, что речь идет о начале эпидемии.

Нулевому пациенту удалось побороть заболевание, он прожил долгую жизнь, чего нельзя сказать о других жителях планеты: по разным оценкам, от вируса умерло от 25 до 100 миллионов человек.

Три волны «испанки»

Исследователи утверждают, что уже в начале 1918 года «испанка» была широко распространена в Китае, где, наиболее вероятно, и возникла. Начало XX века стало эпохой технического прогресса и бурного развития транспорта, поэтому инфекция получила быстрое распространение по всему миру.

«Испанка» охватила тренировочный лагерь Фанстон, где заболел Гитчелл, и из 500 военнослужащих умерли несколько человек. Однако тогда это было привычным делом, поэтому всех выздоравливавших, даже слегка подкашливающих солдат отправляли в другие части, а дальше — прямо на фронт Первой мировой. Именно из-за этого смертельный вирус так быстро разошелся по миру, особенно по странам Европы.

В мае 1918 эпидемия охватила Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию, Сербию, Северную Африку и Индию. В июне оказались поражены Британия, Германия, Швеция и Румыния. Июль –— Дания, Нидерланды, Бельгия и Польша.

К концу августа 1918 года первая волна пандемии в Европе спала.

Свирепствующий вирус испанки накрыл Европу во второй раз на осенью 1918 года. Вторая волна оказалась куда страшнее первой — грипп распространялся быстрее, а количество жертв было значительно выше. В ноябре этого же года Первая мировая война официально закончилась, но сражение с пандемией было в самом разгаре. И если обычно эпидемия забирала людей со слабым иммунитетом — стариков и детей, то в случае с испанкой все было по-другому. Жертвами заболевания часто становились здоровые мужчины и женщины в расцвете сил.

На январь 1919 года новым гриппом было охвачено 20% населения Земли. В Японии к этому времени «испанка» была обнаружена у 35% населения. В некоторые странах было заражено до 80% жителей. Возникали даже ситуации, когда в определенных городах не оставалось ни одного здорового трудящегося, способного выполнять свою работу.

Во многих странах Европы общественные места пришлось закрыть на целый год. Все учебные и развлекательные заведения не работали, а магазины обслуживали покупателей на улице, при входе. В качестве борьбы с пандемией в ход пошло массовое ношение масок. Без них, как и сто лет спустя, заходить в тот же трамвай было запрещено.

Третья волна пришлась на февраль — март 1919 года, затронув прежде «чистые» и далекие от остальных частей планеты Австралию и Новую Зеландию. Она продолжалась до конца лета. Полное прекращение пандемии пришлось на 1920 год. Около двух лет потребовалось, чтобы человечество справилось с невидимым врагом и приобрело новый опыт в борьбе с эпидемиями.

Ровно через сто лет мир вновь охвачен пандемией — на этот раз коронавирусной. История и впрямь циклична, а местами — даже цинична.