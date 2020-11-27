Военный эксперт объяснил страх США перед российскими подлодками

Российские субмарины класса «Лошарик» действительно способны перерезать американские глубоководные кабели, проложенные по дну Атлантического океана, поэтому опасения Сената США на этот счет вполне обоснованы.

Российские субмарины класса «Лошарик» действительно способны перерезать американские глубоководные кабели, проложенные по дну Атлантического океана, поэтому опасения Сената США на этот счет вполне обоснованы. Другое дело, что в мирное время Россия не станет перерезать американцам провода.

Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» заявил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя недавнее заявление комитета Сената США по иностранным делам. Сенаторы, в частности, опасаются, что Россия и Китай могут представлять «угрозу» подводным кабелям, которые обеспечивают телефонную и интернет-связь между двумя берегами Атлантики.

Российские подложки могут либо подключиться к этим линиям коммуникации, либо перерезать их, заявляют сенаторы, ссылаясь на материал газеты The New York Times пятилетней давности, в котором говорилось о том, что российские разведывательные корабли с глубоководным оборудованием приблизились к кабельной трассе, неподалеку от восточного побережья США.

Комментируя страхи американских парламентариев, военный обозреватель издания «Звезда» Александр Артамонов напомнил, что, несмотря на появление спутниковой связи, кабельные системы по-прежнему имеют стратегическое значение.

«Казалось бы, после появления спутников кабельная связь ушла в прошлое. Но это не так, потому что в настоящее время и Google, и Facebook, и Microsoft стали прокладывать собственные кабельные системы. Совокупная длина кабелей в мире — более миллиона километров. По дну Мирового океана змеятся 420 длиннейших сетей», — напомнил Артамонов.

Такое количество кабелей, по словам эксперта, связано с переходом интернет-сервисов на облачные хранилища, которые требуют обеспечения устойчивой связи и емкостной передачи сигнала. Связь по кабелю, по словам эксперта, мало того, что обладает большей пропускной способностью, но еще качественнее и дешевле спутниковой связи.

Именно поэтому американцы так боятся, что Россия и Китай займут рынок коммуникаций. Ведь и мы и китайцы способны производить достаточное количество кабеля и составить американцам достойную конкуренцию.

«Наша страна обладает еще более высокой компетенцией, чем Китай. Причем оба государства кооперируют в рамках евразийского экономического проекта "Один пояс — один путь". Выходит, США превращаются в аутсайдеров. В скором времени в их кабелях, а в дальнейшем — и в интернете, никто нуждаться не будет», — объяснил обозреватель.

Именно с этим, по словам Артамонова, и связана нынешняя истерия США, ведь для капитала самое страшное – это упустить выгоду.

А российские подводные лодки, добавил эксперт, действительно могут представлять угрозу американским кабелям, проложенным по дну Атлантического океана. Например, это могут сделать субмарины класса «Лошарик», но они не станут резать американские провода в мирное время.

«Вашингтон раздражают большие технологические возможности наших подлодок. Как известно, субмарины класса «Лошарик» в состоянии отслеживать прохождение кабелей и проводить работы на больших глубинах. Американцы боятся, что в случае войны мы можем перерезать их коммуникации. То есть наш потенциал, равно как и потенциал КНР, представляет для Штатов угрозу», — подчеркнул эксперт.

В заключение Артамонов напомнил, что в американской военной доктрине именно Россия и Китай названы наиболее возможными военными противниками Соединенных Штатов Америки в случае военного конфликта.