Народный депутат уверен, что в партии Зеленского завелись предатели

Раскол в партии Зеленского подтвердил депутат из "Слуги народа" Александр Качура. Он сообщил, что внутри партии завелись предатели, которые "раскачивают лодку".

Раскол в партии Зеленского подтвердил депутат из "Слуги народа" Александр Качура. Он сообщил, что внутри партии завелись предатели, которые "раскачивают лодку".

Депутат Верховной Рады от партии власти "Слуга народа" Александр Качура заявил, что внутри фракции завелись "предатели". По его словам, это люди, которые перестали разделять ценности и политику партии, а также предают ее идеалы.

"Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы - это их проблемы. На сегодняшний день мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства", — рассказал Качура.

Он также отметил, что создает новое межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа". Нардеп также публично призвал президента Украины Владимира Зеленского "отсеять шелуху" внутри партии.