Боевики ПНС Ливии обучаются работе с РСЗО у турецких военнослужащих

Турецкие военные показали боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии принцип работы реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Турецкие военные показали боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии принцип работы реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Обучение провело Министерство национальной обороны Турции, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Взаимодействие стало частью военного сотрудничества с "властями" Триполи.

Боевикам из местных бандформирований показали, как работает РСЗО T-122 Sakarya. Фотоотчет с тренировки разместили на официальной странице в Twitter.

В адрес Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН. Турцию несколько раз обвиняли в его нарушении.

Ранее ФАН сообщал о поставках Анкары в Ливию. Турция направляла три военно-транспортных самолета Airbus A400M.