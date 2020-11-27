Лекарственный цветок из Китая эволюционировал и научился прятаться от людей

Ученые выяснили, что растение меняет окраску, скрываясь от человека.

Ученые выяснили, что растение меняет окраску, скрываясь от человека.

Исследование, которое проводилось Куньминским Институтом ботаники Китайской академии наук и Эксетерским университетом (Великобритания), доказало, что лекарственное растение рябчик Делавэя (Fritillaria delavayi), как хамелеон, меняет окрас, чтобы скрыться от человеческих глаз. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Рябчик Делавэя относится к семейству лилейные, является многолетним луковичным растением. Водится на каменистых склонах гор Хэндуань на юго-западе Китая. Содержащие в себе алкалоиды луковицы используют в народной медицине для лечения астмы, при кашле и других заболеваниях дыхательной системы.

Это растение применяется в китайской традиционной медицине более 2 тыс. лет. С давних времен местные жители собирают рябчик на продажу, а за последние десятилетия стоимость луковиц сильно выросла. Один килограмм может стоить $500 и выше, поэтому вырос и сбор.

Травоядных животных — единственных врагов растения — найти не смогли, но известно, что в местах, где для добычи луковиц нужно много усилий, их листья имеют зеленый окрас. Обычно же они имеют такой цвет, который почти незаметен человеческому взору.