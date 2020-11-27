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19:38   27 Ноября 2020
Армия

Москва предостерегла США от авантюр с нарушением морских границ России

Москва предостерегла США от авантюр с нарушением морских границ России

МИД России выразил официальный протест в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ.

Главное внешнеполитическое ведомство страны расценило подобный акт как провокацию. Впредь Министерство иностранных дел РФ призывает США воздержаться от подобных авантюр, поскольку в таком случае Россия оставляет за собой право на ответные меры.

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#сша #эсминец #провокация #мид рф #территориальные воды

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