19:38 27 Ноября 2020Армия
Москва предостерегла США от авантюр с нарушением морских границ России
МИД России выразил официальный протест в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ.
МИД России выразил официальный протест в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ.
Главное внешнеполитическое ведомство страны расценило подобный акт как провокацию. Впредь Министерство иностранных дел РФ призывает США воздержаться от подобных авантюр, поскольку в таком случае Россия оставляет за собой право на ответные меры.