Москва предостерегла США от авантюр с нарушением морских границ России

МИД России выразил официальный протест в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ.

МИД России выразил официальный протест в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ.

Главное внешнеполитическое ведомство страны расценило подобный акт как провокацию. Впредь Министерство иностранных дел РФ призывает США воздержаться от подобных авантюр, поскольку в таком случае Россия оставляет за собой право на ответные меры.