Немецкий врач нашел виновных в появлении пандемии коронавируса

Штамм коронавируса, зародившийся на севере Италии, активно распространяется по территориям стран, рассказал немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.

Штамм коронавируса, зародившийся на севере Италии, активно распространяется по территориям стран, рассказал немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.

Мутация вируса произошла в северной части европейского государства из-за того, что власти других стран слишком легкомысленно отнеслись к потенциальной угрозе, подчеркнул медик. По его словам, коронавирус первоначально перемещался по Италии. Результатом этого послужила мутация, из-за которой он смог лучше приспособиться к людям.

Почти во всех случаях заражения новой коронавирусной инфекцией речь идет именно о том штабе, который появился именно на Севере Италии, добавил Кекуле. Медик принялся критиковать власти европейских стран за то, что те не предприняли необходимые меры для предотвращения пандемии. Как подчеркнул эпидемиолог, специалисты задолго до пика пандемии предупреждали о возможной угрозе.

Отказ от употребления мяса не сильно отражается на вероятности заражения коронавирусом. Однако вопрос влияния COVID-19 на вегетарианцев и веганов еще не до конца изучен, передает телеканал "360".