Шахназаров объяснил, почему Украине нужен «ревизор с востока»

Для того, чтобы ситуация на Украине изменилась в лучшую сторону в условиях, когда власти не собираются выполнять собственные обещания и наводить порядок в стране, необходимо, чтобы вместо Хлестакова-Зеленского там появится настоящий российский «ревизор».

Для того, чтобы ситуация на Украине изменилась в лучшую сторону в условиях, когда киевские власти даже не собираются выполнять собственные обещания и наводить порядок в стране, необходимо, чтобы вместо Хлестакова-Зеленского там появится настоящий российский «ревизор».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Иллюзии о том, что на Украине все само собой разрешится, у меня нет, и дело тут не в том, что украинский народ не способен ничего понимать, чего тут не понимать? Например, Зеленский говорил, что посадит Порошенко, и что? Два года прошло ничего не делается, абсолютно ничего», — напомнил Шахназаров.

При этом он сравнил ситуацию на Украине историей, рассказанной Гоголем в его пьесе «Ревизор». По мнению режиссера, порядок на Украине не наступит, пока туда не приедет настоящий ревизор, а приехать он может только с востока.

Тактика постоянного запугивания населения Украины скорой большой войной с Россией, к которой все время прибегает киевское руководство, призвана удерживать людей в состоянии постоянной истерики, добавил Шахназаров.

«Потому что в таком состоянии Украина будет находиться долгое время, и про войну все время нужно поддерживать ощущение, что «вот-вот, мы начнем войну», — объяснил эксперт.

В заключение своих рассуждений Шахназаров добавил, что, конечно, украинское руководство не развяжет войны с Россией. Это становится понятно при первом же взгляде на их физиономии, уверен режиссер, такие люди не начинают больших войн. Однако, им нужно поддерживать в обществе состояние истерики, и поэтому они будут все время тему войны поддерживать.