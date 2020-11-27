Киев надеется на поддержку США в вопросе "возвращения" Крыма

Украина должна развивать отношения с президентом США, чтобы "вернуть" Крым, заявил бывший замглавы МИД страны Константин Елисеев.

Украина должна развивать отношения с президентом США, чтобы "вернуть" Крым, заявил бывший замглавы МИД страны Константин Елисеев.

По словам Елисеева, Киев должен укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружение от США и добиться введения новых антироссийских санкций.

"Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу", — заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Елисеев уверен, что взаимодействие Украины и США поможет Киеву провести внутренние реформы. Кроме того, в США отлично знают, как бороться с коррупцией, считает он.