Ученые назвали фактор, который повышает риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из США при анализе полипротеинов и метаболитов, связанных с генетическим материалом человека, нашли в геноме фактор риска, который повышает риск тяжелого течения COVID-19.

Ученые из США при анализе полипротеинов и метаболитов, связанных с генетическим материалом человека, нашли в геноме фактор риска, который повышает риск тяжелого течения COVID-19.

Специалисты решили выяснить, почему у людей вирус проходит в тяжелой форме. Они провели исследование, в котором применяли базу с полипротеинами и метаболитами человеческого организма.

Пациенты с коронавирусом показали широкий спектр клинических проявлений и степеней тяжести, рассказали ученые. Они также изучили генетическую информацию почти пяти тысяч пациентов из КНР, США и Европы. В результате испытаний ученые выяснили, что основное предназначение генома — это стимуляция миграции лимфоцитов в область инфекции.