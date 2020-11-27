Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на поддержку Германии

Новая глава Молдавии Майя Санду до инаугурации проводит дипломатические встречи. Во время рабочего визита посла Германии она выразила надежду на поддержку в "модернизации страны".

Новая глава Молдавии Майя Санду до инаугурации проводит дипломатические встречи. Во время рабочего визита посла Германии она выразила надежду на поддержку в "модернизации страны".

Избранный президент Молдавии, глава европейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду провела встречу с послом Германии в Кишиневе Ангелой Ганнингер. В ходе встречи Санду заявила, что надеется на поддержку Берлина.

"Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Немецкий дипломат сообщила о готовности федеральных властей Германии поддержать Молдавию в реформировании судебной системы. В рамках дипломатической встречи Майя Санду подчеркнула, что приложит все усилия для превращения Молдавии в государство, где "соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан".