Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:59   27 Ноября 2020
Политика

Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на поддержку Германии

Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на поддержку Германии

Новая глава Молдавии Майя Санду до инаугурации проводит дипломатические встречи. Во время рабочего визита посла Германии она выразила надежду на поддержку в "модернизации страны".

Избранный президент Молдавии, глава европейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду провела встречу с послом Германии в Кишиневе Ангелой Ганнингер. В ходе встречи Санду заявила, что надеется на поддержку Берлина.

"Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Немецкий дипломат сообщила о готовности федеральных властей Германии поддержать Молдавию в реформировании судебной системы. В рамках дипломатической встречи Майя Санду подчеркнула, что приложит все усилия для превращения Молдавии в государство, где "соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#германия #молдавия #майя санду

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров