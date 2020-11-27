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18:56   27 Ноября 2020
Политика

Стилист порекомендовал Тимошенко срочно сменить имидж

Стилист порекомендовал Тимошенко срочно сменить имидж

Стилист и парикмахер Владимир Дубинин прокомментировал резкую смену стиля главы украинской политической партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко.

В день своего 60-летия Тимошенко появилась в здании Верховной рады в необычном для себя виде. Стилист отметил, что такой облик сильно отличается от ее предыдущего "народного" образа "женщины-героини", сообщил Nation News.

Кроме того, парикмахер дал главной женщине украинской политики несколько персональных советов. По мнению специалиста, Тимошенко стоило бы присмотреться к образу супруги американского лидера Мелании Трамп.

"Немного не хватает волны в волосах. Все же, как ни крути, возраст можно скрыть кудрями либо волной. Очки в форме "Гарри Поттера" я расцениваю как эксперимент на молодость, но не очень удачный", — сказал он.

Дубинин также призвал не забывать, что перебор с пластическими операциями еще никого не красил.

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#имидж #стиль #Тимошнеко

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