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18:56   27 Ноября 2020
Политика

Советник аятоллы Хаменеи: убийцы иранского ученого должны быть наказаны

Советник аятоллы Хаменеи: убийцы иранского ученого должны быть наказаны

Иран пообещал отомстить за смерть руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.

Советник по международным делам иранского аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти пообещал возмездие виновным в убийстве руководителя оборонных исследований.

Ранее стало известно об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. В ходе столкновения его службы охраны с террористами ученый получил сильное ранение, в результате которого позже скончался.

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