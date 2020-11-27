18:56 27 Ноября 2020Политика
Советник аятоллы Хаменеи: убийцы иранского ученого должны быть наказаны
Иран пообещал отомстить за смерть руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.
Иран пообещал отомстить за смерть руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.
Советник по международным делам иранского аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти пообещал возмездие виновным в убийстве руководителя оборонных исследований.
Ранее стало известно об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. В ходе столкновения его службы охраны с террористами ученый получил сильное ранение, в результате которого позже скончался.