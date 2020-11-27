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18:45   27 Ноября 2020
Общество

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Вирусолог "Вектора" назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19.

По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александра Рыжикова, прививку нельзя делать людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, в основном гидроксиду алюминия. Также противопоказанием выступают тяжелые аллергические реакции. Об этом врач поделился в беседе с «Московским комсомольцем».

Кроме того, специалист отметил, что вакцинация ведет к стимуляции иммунного ответа, и что может произойти при наличии выраженных аллергических реакций, трудно предсказать. Людям с острыми инфекционными заболеваниями и злокачественными образованиями, а также детям и беременным женщинам тоже противопоказано вакцинироваться.

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#рыжиков #вакцина #коронавирус

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