Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Вирусолог "Вектора" назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Вирусолог "Вектора" назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19.

По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александра Рыжикова, прививку нельзя делать людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, в основном гидроксиду алюминия. Также противопоказанием выступают тяжелые аллергические реакции. Об этом врач поделился в беседе с «Московским комсомольцем».

Кроме того, специалист отметил, что вакцинация ведет к стимуляции иммунного ответа, и что может произойти при наличии выраженных аллергических реакций, трудно предсказать. Людям с острыми инфекционными заболеваниями и злокачественными образованиями, а также детям и беременным женщинам тоже противопоказано вакцинироваться.