Дудчак назвал способ спасения деградирующей экономики Украины

По мнению экономиста, Киеву необходимо снизить траты на оборонную сферу.

В пятницу, 27 ноября, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о дефиците государственного бюджета в размере $3 млрд. По его словам, причина состоит в отсутствии кредитных средств от международных финансовых организаций.

«Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в [Верховной] раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более $6 млрд. Сейчас реально мы не получили более $3 млрд», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

В свою очередь, зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что оценивает дефицит бюджета в минимум 40 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов).

Украина находится в бюджетном процессе. В 2018-2019 гг. дефицит сметы в стране был на уровне 2%. В этом году – 7,5% Этот проект бюджета будет одним из самых кризисных Экономика падает, никаких перспектив выхода из кризиса, каждая вторая гривна заемная pic.twitter.com/xiRCqcM3gD — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) November 13, 2020

По мнению экономиста Александра Дудчака, от нехватки средств, в первую очередь, пострадают менее социально защищенные слои населения — пенсионеры и люди без опыта работы.

«По традиции стран, у руля которых стоят люди, исповедующие либертарианские ценности, каждый спасается как может. И так уже ликвидированы социальные программы, не существует бесплатной медицины и образования. Будут страдать в первую очередь те, кто всю жизнь отработал на эту страну и ничего не получит в качестве компенсации. Ситуация осложняется тем, что выехать за рубеж, как это делали граждане Украины до коронавируса, теперь сложнее», — заявил эксперт.

На вопрос о том, как решить проблему, экономист заметил, что сегодня на повестке у действующего правительства задач по «вытаскиванию экономики из ямы» попросту нет.

«Украина платит дань своему хозяину», — констатировал эксперт.

Александр Дудчак: Продажа земли не спасет экономику Украиныhttps://t.co/0wD5GOa1hL — Украина • РУ (@ukraina_ru) November 27, 2020

Однако меры по восстановлению экономики, на самом деле, простые, считает Дудчак.

«Это разворот от бредовой евроинтеграции, восстановление традиционных экономических связей. Но даже если бы пришли к власти силы, которые могли бы провести радикальные изменения на Украине, восстановить высокотехнологичные предприятия будет крайне сложно. Вернуться на потерянные рынки очень сложно, потому что их быстро занимают другие производители. Сейчас нет проблемы в товаре, есть проблемы в его сбыте», — не сомневается экономист.

В качестве конкретных мер укрепления экономической составляющей страны Дудчак предложил снизить расходы на оборону, поскольку, по его словам, «никто на Украину нападать не собирается».

«У них колоссальные расходы на оборону, и Зеленский этим хвастается. Шесть процентов ВВП и миллиард долларов в этом году добавили на оборону и силовиков. Здесь можно было бы поискать возможности для экономии», — предположил экономист.

При этом украинские власти не исключают введения в стране локдауна. Как заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, решение о жестком карантине может быть принято после 29 ноября.

На Украине хотят ввести двухнедельный локдаун на время новогодних праздников https://t.co/MrLdRDMwEO pic.twitter.com/3UbEMVik7N — Украина • РУ (@ukraina_ru) November 24, 2020

По его словам, сейчас власти оценивают эффективность «карантина выходного дня», который пройдет с 28 по 29 ноября.

«Полный локдаун, который много кто обсуждает, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на «карантине выходного дня». И будем принимать соответствующие решения», — заявил Тимошенко.

Говоря о том, насколько это усугубит экономическую ситуацию в стране, Дудчак подчеркнул, что значительно. «Потому что работающие за рубежом украинцы переводили серьезные суммы, которые поддерживали и курс гривны, и тех людей, которые остались дома. Принято считать, что если 30% населения уехало за рубеж, то остальные могут чувствовать себя комфортно в беднеющей стране», — заметил экономист. Однако, по словам эксперта, для государства это не станет выходом из ситуации: «Говорить о том, что наша рабочая сила пользуется спросом за рубежом, и гордиться этим может только человек, который не любит место, где он родился. Это удел самых несчастных государств, которые не могут трудоустроить наиболее активную часть населения у себя дома». По мнению министра финансов страны, ситуация с украинской экономикой сложная, но пока контролируемая. В частности, руководство рассчитывает на успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и получение очередного транша до конца этого года.

По новой кредитной программе, исполнительный совет МВФ в течение 18 месяцев направит Киеву $5 млрд. Украина пока получила только один транш в размере $2,1 млрд 12 июня.

МВФ отказал Украине в чрезвычайной финансовой помощи. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "ВВС News Украина", заявив, что Фонд предлагает Украине работать по уже существующий программе сотрудничества: https://t.co/seiE6dBONI pic.twitter.com/ARsy4QV9Mq — Klymenko Time (@KlymenkoTime) November 27, 2020

Ранее политолог Андрей Окара объяснил «Политике Сегодня» результаты голосования за президента Украины Владимира Зеленского, если бы в это воскресенье в стране прошли внеочередные выборы. По его словам, украинское общество до сих пор «верит в Деда Мороза», а потому рейтинги лидера государства растут.