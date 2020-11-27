Милонов назвал главу ФБК Навального "содержанкой Запада"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение Навального, находящегося до сих пор в Германии, ввести новые санкции против России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение Навального, находящегося до сих пор в Германии, ввести новые санкции против России.

Парламентарий считает, что блогер повел себя как "злобный карлик", выступая за трибуной Европарламента, пишет НСН.

"Навальный, сидя на Западе, по сути, является содержанкой Запада, поскольку он ничем другим не занимается. Он пытается напакостить как можно больше. Поскольку его там поят и кормят, он пытается сделать похуже для России. Он же обычный злобный карлик", — заявил Милонов.

Накануне блогер Алексей Навальный выступил в Европарламенте с предложением применять денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его предполагаемое "отравление".

Милонов заявил, что олигархи, которые спонсируют Навального, после такого заявления откажутся это делать.