Глава отдела инноваций Минобороны Ирана убит в провинции Тегеран

Минобороны Ирана сообщает о гибели главы одного из своих отделов в провинции Тегеран.

Минобороны Ирана сообщает о гибели главы одного из своих отделов в провинции Тегеран.

По имеющимся данным, в результате покушения в провинции Тегеран погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. СМИ утверждают, что жертвами атаки на ученого могли стать несколько случайных человек.

В Сети были опубликованы фотографии с места происшествия, на которых запечатлен автомобиль со следами от пуль. При этом очевидцы говорят о взрыве.

В оборонном ведомстве Ирана случившееся назвали терактом, а Фахризаде — мучеником. Военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан заявил, что Тегеран намерен отомстить за ученого.