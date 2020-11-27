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18:32   27 Ноября 2020
Политика

Глава отдела инноваций Минобороны Ирана убит в провинции Тегеран

Глава отдела инноваций Минобороны Ирана убит в провинции Тегеран

Минобороны Ирана сообщает о гибели главы одного из своих отделов в провинции Тегеран.

По имеющимся данным, в результате покушения в провинции Тегеран погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. СМИ утверждают, что жертвами атаки на ученого могли стать несколько случайных человек.

В Сети были опубликованы фотографии с места происшествия, на которых запечатлен автомобиль со следами от пуль. При этом очевидцы говорят о взрыве.

В оборонном ведомстве Ирана случившееся назвали терактом, а Фахризаде — мучеником. Военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан заявил, что Тегеран намерен отомстить за ученого.

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#убийство #иран #минобороны #ученый

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