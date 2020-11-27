Баранец рассказал об ответе РФ при попытке ВСУ захватить Донбасс

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что заявление главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака идет вразрез с привычной украинской риторикой в отношении Донбасса.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что заявление главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака идет вразрез с привычной украинской риторикой в отношении Донбасса. В комментарии News Front эксперт заметил, что это может повлечь шквал критики как со стороны Запада, так и националистов.

«Не исключено, что все это — хитрая информационная игра, блеф Генштаба Украины», — рассуждает Баранец.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак констатировал отсутствие «чисто военного решения» в вопросе «возвращения» Донбасса. Силовой вариант решения конфликта исключен, поскольку в этом случае Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов, а украинская армия будет нести «серьезные потери», сказал генерал. Кроме того, по словам Хомчака, есть «риск вмешательства России».

Заявление главкома ВСУ противоречит ситуации на линии разграничения, а также настроениям среди украинских националистов, которые требуют возобновить агрессию против жителей республик Донбасса, отметил Баранец. Военный эксперт предположил, что официальный Киев таким образом пытается усыпить бдительность Донбасса, откуда уже сейчас поступают тревожные сигналы об усилении группировки ВСУ.

В этой связи Баранец предостерег украинских силовиков от наступления, поскольку Россия не будет просто наблюдать за этим.

«Россия не станет смиренно смотреть на то, как уничтожают мирное население, среди которых сотни тысяч российских граждан», — резюмировал Баранец.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу представила «план совместных шагов», который предполагает вывод «незаконных формирований и наемников» из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР и ЛНР данный план называли «противоречащим Минским соглашениям и Комплексу мер». По мнению руководства республик, план Киева направлен на «постепенный силовой захват» территорий ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что минские соглашения остаются безальтернативными для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысяч мирных граждан, более девяти тысяч были ранены.