Британцы испугались за города США после успешного запуска ракеты «Циркон»

Читатели издания Daily Mail оценили роль российской гиперзвуковой ракеты в случае ядерной войны.

Британцы оценили недавнее видео испытательной стрельбы российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Своими впечатлениями они поделились изданию Daily Mail.

В четверг, 26 ноября, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» провел успешный запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Испытательная стрельба производилась из Белого моря по мишени в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой #Циркон из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. https://t.co/qqd1jkHoND pic.twitter.com/QAGIPgpzpf — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020

Скорость полета «Циркона» превысила 8 Махов (около 9,5 тыс. км/ч). Для проведения стрельб привлекались ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

По мнению автора статьи Daily Mail, гиперзвуковую ракету якобы могут применить против американских городов в случае ядерной войны. Более того, журналист со ссылкой на военных США заверил, что «Циркон» способен уничтожить даже космические спутники на околоземной орбите.

Читатели скептически отнеслись к громогласным заявлениям автора Daily Mail. Один из пользователей и вовсе иронично окрестил «старую добрую» газету «бастионом правды». Он подчеркнул, что «Циркон» вовсе не создан для уничтожения спутников, а его запуск стал ответом на испытания американских ракет в Черном море.

«Интересно, как звучал бы заголовок статьи, если бы Россия запустила парочку баллистических ракет в море у берегов Кента», — поинтересовался Constantine Paynes.

С ним согласился комментатор Lapps:

«Ракета, запущенная с корабля, это всего лишь ответ в духе me too на то, что Соединенные Штаты сделали примерно десять дней назад».

Другой читатель Res99er подчеркнул, что Россия тратит куда меньше средств на военные нужды, нежели США.

«И давайте не будем забывать, что лишь одна страна действительно применила ядерное оружие против мирного населения другой страны. И это была не Россия», — добавил он.

Читатель EJF1986 выразил надежду, что угроза «взаимного уничтожения» в результате ядерной войны удержит мировые державы от ее разжигания. На что Liber Excogitatoris заметил:

«Проблема заключается в том, что [кандидат в президенты США Джо — прим. ред.] Байден считает, будто войну с Россией можно выиграть».

Комментатор также добавил, что демократ мыслит категориями «победа или поражение», прислушиваясь к представителям американского Военно-промышленного комплекса.