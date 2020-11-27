В Британии оценили шансы на торговую сделку по Brexit

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что для заключения торгового соглашения с Евросоюзом в срок есть все шансы. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 26 ноября.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что для заключения торгового соглашения с Евросоюзом в срок есть все шансы. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 26 ноября.

«При конструктивном отношении и доброй воле со всех сторон мы сможем этого добиться. Конечно, предпочтительным вариантом стало бы заключение торговой сделки по Brexit», — отметил чиновник.

Однако вместе с тем Сунак отметил, что британское правительство «не намерено заключать сделку любой ценой».

Напомним, переходный период перед окончательным выходом Великобритании из Евросоюза заканчивается в конце 2020 года. Переговоры сторон в очередной раз зашли в тупик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюссель готов проявить «творческий подход», но для подписания соглашения осталось очень мало времени.

Главный переговорщик ЕС по вопросам выхода Британии из объединения Мишель Барнье накануне предупредил британского коллегу Дэвида Фроста, что без серьезного пересмотра позиции он откажется от участия в новом раунде консультаций. Переговоры намечены на ближайшие выходные (28-29 ноября).

В то же время высокопоставленные деятели партии тори считают, что Великобритания вполне может обойтись без торгового соглашения.