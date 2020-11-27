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18:15   27 Ноября 2020
Политика

Навальный стал посмешищем в Сети после выступления в Европарламенте

Навальный стал посмешищем в Сети после выступления в Европарламенте

Россияне раскритиковали и высмеяли выступление главы признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в Европейском парламенте.

В ходе своего выступления в режиме онлайн, блогер предложил Евросоюзу ввести денежные санкции, чтобы наказать олигархов в России. Предложение главы ФБК пользователи Сети подняли на смех, многие россияне также выразили свое недоумение и осуждение в отношении заявления Навального.

"Тут-то он уже наболтал на уголовный срок. Там безопаснее", — заявил один из интернет-пользователей.

"Да какая это оппозиция — это просто предатель Родины", — подчеркнул россиянин.

Подобное предложение может стать причиной настоящих проблем, уверен другой пользователь Сети. Часть пользователей обратила внимание, что блогер берет пример с экс-кандидата на выборах Белоруссии Светланы Тихановской предпочитая делать громкие заявления сидя за границей.

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#европарламент #навальный #фбк

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