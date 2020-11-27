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18:06   27 Ноября 2020
Происшествия

Учебный МиГ-29 ВМС Индии рухнул в Аравийское море

Учебный МиГ-29 ВМС Индии рухнул в Аравийское море

Самолет индийских ВМС потерпел крушение в водах Аравийского моря во время тренировочного полета.

МиГ-29 взлетел с бывшего советского крейсера "Адмирал Горшков". Падение произошло 26 ноября примерно в 17:00 по местному времени. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться, сообщили в экстренных службах Индии. Одного пилота удалось спасти, а поиски второго продолжаются.

Крейсер "Адмирал Горшков" Индия приобрела и включила в состав своих вооруженных морских сил в 2013 году. Корабль теперь называется "Викрамадитья". Причины крушения и все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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#крушение #индия #миг-29к

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