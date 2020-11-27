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17:58   27 Ноября 2020
Общество

В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 38 407 человек

В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 38 407 человек

Тест на коронавирус сдали 38 407 человек за последние сутки в Санкт-Петербурге, сообщили на официальном сайте администрации города.

Врачи продолжают наблюдать за 2593 гражданами, из них 29 — в обсерваторе, 2008 — контактные, 556 — на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, обратились 1328 человек.

По поручению главы Северной столицы Александра Беглова врачи начали приносить больным с коронавирусом бесплатные лекарства на дом. Губернатор объяснил это сложной эпидемиологической ситуацией в Петербурге.

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#петербург #тест #коронавирус

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