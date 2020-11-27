В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 38 407 человек

Тест на коронавирус сдали 38 407 человек за последние сутки в Санкт-Петербурге, сообщили на официальном сайте администрации города.

Тест на коронавирус сдали 38 407 человек за последние сутки в Санкт-Петербурге, сообщили на официальном сайте администрации города.

Врачи продолжают наблюдать за 2593 гражданами, из них 29 — в обсерваторе, 2008 — контактные, 556 — на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, обратились 1328 человек.

По поручению главы Северной столицы Александра Беглова врачи начали приносить больным с коронавирусом бесплатные лекарства на дом. Губернатор объяснил это сложной эпидемиологической ситуацией в Петербурге.