Вазелин стал частью нового тренда в TikTok

Пользователи Сети обратили внимание на новый тренд среди женщин, согласно которому вазелин полезен для кожи лица. Сообщения об этом появились среди блогерш в TikTok.

Пользователи Сети обратили внимание на новый тренд среди женщин, согласно которому вазелин полезен для кожи лица. Сообщения об этом появились среди блогерш в TikTok.

Вазелин становится популярным средством для ухода за кожей среди представительниц прекрасного пола. Тренд прозвали "слаггинг" от слова slug, что в переводе с английского означает "слизень". Техника предполагает нанесение вазелина на лицо, что напоминает следы моллюсков.

Процедура оказывает реальную пользу для кожи лица, подтвердила дерматолог Мишель Сквайр. По ее словам, вазелин может уменьшить трансэпидермальную потерю воды на 99%, что дает хороший увлажняющий эффект.

Недостаток витаминов может быть причиной появления морщин и потускнения кожи, считает врач-дерматолог Станислав Арканников. Об этом сообщает телеканал "360".