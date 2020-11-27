Опрос показал, что более 67% россиян доверяют Путину

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования уровня доверия российским политикам. Также респондентам по телефону предлагали назвать тех политиков, чью деятельность они одобряют.

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования уровня доверия российским политикам. Также респондентам по телефону предлагали назвать тех политиков, чью деятельность они одобряют.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги социологического исследования на тему доверия политикам. Его результаты свидетельствуют, что действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% из опрошенных россиян.

Опрос проводился с 16 по 22 ноября компанией "ВЦИОМ-Спутник". Участие в нем принимали россияне в возрасте от 18 лет. Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют. Кроме того, опрошенных просили выбрать из списка политиков тех, чью работу они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 28,5%.