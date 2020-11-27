Матвиенко назвала вакцинацию главным способом остановить пандемию COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала вакцинацию основной возможностью остановить пандемию коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала вакцинацию основной возможностью остановить пандемию коронавируса.

По словам Матвиенко, только массовое добровольное вакцинирование станет ключевым фактором предотвращения распространения заболевания. Противодействие пандемии коронавируса остается главной повесткой для мирового сообщества, заявила спикер Совфеда в ходе выступления на 51-го пленарном заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

"Усилия России по противодействию пандемии с самого начала прилагались в тесной кооперации с зарубежными партнерами. На безвозмездной основе в страны СНГ были направлены тесты на коронавирус, лекарства и многое другое, что необходимо для здоровья и жизни людей", — цитирует Валентину Матвиенко Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также в ходе выступления спикер Совета Федерации заявила, что страны СНГ получат российскую вакцину от коронавируса после массовой вакцинации в РФ.