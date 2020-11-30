Полусладенькое, мускатик и говорящие коты. Как в Крыму пьют вино

Корреспондент «Политики Сегодня» побывала в «Золотой балке» и выяснила, в какую сторону движутся винные тенденции в России.

Простой обыватель в Крыму всерьез поговаривает, что Севастополь будет признан столицей виноделия России. Житель полуострова легко перечисляет минимум пять виноделен, расположенных рядом с крымским городом федерального значения. В их числе детище Павла Швеца UPPA Winery, «Усадьба Мангуп», «Усадьба Перовских», «Инкерманский завод марочных вин» и «Золотая балка». Последнюю корреспондент «Политики Сегодня» посетила после материала про винный парк Грефа под Ялтой.

Президент Сбербанка на севастопольском заводе замечен не был, но губернатор региона Михаил Развожаев здесь, по словам сотрудников, частый гость. Видели местные и других знаменитостей: Митю Фомина и Семена Слепакова. Комедийный актер даже воспользовался случаем и самостоятельно провел дегоржаж (удаление дрожжевого осадка — прим. ред.) одной из бутылок минувшим летом. Такая услуга в «Золотой балке» стоит как пять ZB WINE Frizzante, к примеру.

Правда, сейчас на заводе ни то что российских знаменитостей не встретить, а вообще тишина. По указу местного губернатора экскурсии запрещены. Зато дегустации проводить можно. Этим «Балка» и спасается. До четырех процедур пробования вина в день, и бюджеты агрофирмы уже не так истощены. Хотя об истощении говорить не приходится, летом отечественный турист рванул в Крым и, разумеется, заглянул на винзавод. Сейчас включаются полные производственные мощности — Новый год на носу.

Кстати, в 2021 «Золотая балка» отметит 132-летие. Своим возникновением она обязана Петербургу. Именно из Северной столицы в Крым на лечение приехал генерал-майор Александр Витмер, купивший в Балаклаве поместье и виноградники. Позже свое имение, здание городской управы и библиотеки и построенное на свои средства помещение начальной школы он подарил городу, но полуостров насчитывает еще десятки примеров его вклада в развитие культуры Крыма.

В Севастополе Витмер запустил первый в России устричный завод, в Подгородно-Петровской волости под Симферополем — завод буковой клепки, древесная стружка из его цехов шла на упаковку крымских яблок. А в Ялте генерал-майор открыл фешенебельную гостиницу «Ореанда».

Современные владельцы «Золотой балки» продолжают традиции благотворительности. Во время весеннего «локдауна» персонал винодельни ежедневно доставлял фирменные горячие обеды врачам городской больницы №9, а ветераны, которые в условиях пандемии вынуждены были оставаться дома, получали продуктовые наборы от агрофирмы.

Новогодние чудеса сотрудники крымской винодельни тоже стороной не обходят: участвуют в акции «Дети ангела». ЭноДеды Морозы планируют исполнить желание особенной девочки Кати, которая мечтает о говорящем коте и абонементе в бассейн. Кот, конечно, будет игрушечным. С живыми же котами заговорить рискуют взрослые после дегустации вин в местном ресторане — наливают здесь щедро.

Работники заведения признаются, что по дегустациям видят, в какую сторону движутся винные тенденции в России. С радостью отмечают, что растет интерес к отечественным производителям. Констатируют и медленный переход на сухие вина. Правда, средний российский житель 40-45 лет все равно произносит классическое:

«О, полусладенькое, мускатик, это я люблю!»

С 2014 года завод, по признанию местных, расцвел. Сделал упор на классику — при Украине же его стены видели и портвейн. Стильному подвалу в 2020 стукнуло только три года, а гордости винодельни — цеху розлива — два. Фирменные магазины тоже открываются с завидной периодичностью. На минувшей неделе в Феодосии начал функционировать восьмой гастроном агрофирмы.

Из-за санкций виноделы завода участвовать в зарубежных конкурсах не могут, но в России местную продукцию оценивают высоко. ZB Wine My Bastardo вошло в тройку полусладких красных в крупнейшем в современной истории России экспертном исследовании вина от Роскачества. А до 2 декабря «Золотую балку» можно поддержать во Всероссийском конкурсе региональных продуктов питания «Вкусы России».

Виноделен в Крыму, действительно, много. Здесь для этой отрасли природа создала все подходящие условия. Однако друг другом заводы интересуются неохотно. Сотрудники в Севастополе, например, не знали, что знаменитое ялтинское предприятие «Массандра» уже через две с половиной недели перейдет в частные руки.

Новому владельцу достанутся тысячи гектаров виноградников, производственные мощности, сельскохозяйственная техника, здания и помещения общей площадью почти миллион квадратных метров, сам бренд и крупнейшая в мире коллекция вин, насчитывающая более миллиона бутылок. Видимо, руководство «Золотой балки» участвовать в торгах не планирует, иначе бы подчиненные уже шептались о скором пополнении.

В СМИ же в числе претендентов на «Массандру» называют председателя правления Сбербанка Германа Грефа и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, семье которого принадлежит хозяйство «Абрау-Дюрсо», о котором «Политика Сегодня» писала минувшим летом.