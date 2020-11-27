Коротченко: «всеядный комплекс» С-500 выведет Россию на новый уровень

По словам военного эксперта, новейшая система сможет поражать почти все виды целей.

Комплекс С-500 «Прометей», который будет создан в России в 2021 году, выведет оборону страны на абсолютно новый уровень. Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее о производстве комплекса сообщал представитель ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что завершение работ по созданию С-500 запланировано на 2021 год. Сейчас идет подготовка к серийному производству данного вооружения, а также проводятся государственные испытания систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

После окончания разработки С-500 сможет поражать гиперзвуковые средства и межконтинентальные баллистические ракеты. Обычными аэродинамическими целями все не ограничится, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, система сможет «достать» цели, которые летят на высоте до 300 километров над поверхностью Земли. Это значит, что С-500 будет иметь потенциал стратегической противоракетной обороны, обратил внимание специалист.

Не стоит забывать и про мобильность системы. Она позволит оперативно наращивать группировку стратегической противоракетной обороны вне зависимости от того, какая ситуация складывается у границ страны.

«Такая группировка будет вполне способна решить поставленные перед ней задачи. <…> Система "всеядна" и будет способна на принципиально новом качественном уровне решать все вопросы противовоздушной и противоракетной обороны», — заявил Коротченко.

«Всеядность» С-500 заключается в том, что она будет способна поражать почти все виды целей: от самолетов тактической авиации и стратегических бомбардировщиков до крылатых ракет.