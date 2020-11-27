Осквернение советских памятников в Прибалтике привело к первым последствиям

Глава Россотруднитчества Евгений Примаков отреагировал на очередной случай осквернения могил советских воинов-освободителей в Литве, объявив награду за информацию о вандалах.

Глава Россотруднитчества Евгений Примаков отреагировал на очередной случай осквернения могил советских воинов-освободителей в Литве, объявив награду за информацию о вандалах.

Свою инициативу выплатить 50 тысяч рублей тому, кто сможет предоставить достоверную информацию о злоумышленниках, осквернивших воинское захоронение, глава Федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, изложил в личном Telegram-канале.

«Лично я, сам по себе, объявляю награду в 50 тысяч рублей за информацию о тех людях, которые это сделали. Учтите – мне нужны будут не просто сведения, а сведения, которые можно проверить и доказательства, чтобы не радовать жуликов и провокаторов», — написал Примаков.

Также он предложил всем желающим присоединиться к своей частной инициативе, чтобы она стала общественной идеей.

По словам Примакова, Россия намерена также официально обратиться к Литве с требованием расследовать произошедшее и наказать виновных.

«Мы обратимся к властям Литвы: позволительны ли в нынешней Литве надругательства над могилами как таковыми или для могил советских солдат сделано исключение и над ними глумиться можно?», – подчеркнул чиновник.

Кроме того, он добавил, что не имеет доверия к литовским властями, которые скорее всего не смогут справится с этой задачей, раз уж не смогли даже защитить от надругательства могилы воинов-освободителей. Поэтому, по словам Примакова, необходимо найти в Литве достойную неправительственную организацию, которая могла бы взять на себя защиту могил советских солдат и уход за ними.

Напомним, об очередном случае вандализма по отношению к мемориальному воинскому захоронению в Рокишкском районе 25 октября сообщила литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты». Как сообщалось, неизвестные злоумышленники облили краской могильные плиты и нарисовали на них свастику.

До этого, в сентябре текущего года, был осквернен памятник советским солдатам, установленный на братской могиле в населенном пункте Жежмаряй, в Каунасском районе Литвы. Следственный комитет РФ проводит по данному факту проверку.

Кроме того, в октябре 2019 года и в 2018 году был осквернен памятник воинам-освободителям в столице Латвии – Риге. Тогда местные правоохранители назвали акт вандализма «порчей чужого имущества».