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17:20   27 Ноября 2020
Общество

Мурашко сообщил, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса

Мурашко сообщил, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции стартует в январе- феврале следующего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Люди, которые входят в группу риска по коронавирусной инфекции, смогут сделать прививки в декабре этого года. В 2021 году удастся вакцинировать от заболевания несколько десятков миллионов граждан страны, дополнил министр здравоохранения.

Последние сведения о коронавирусе в России и мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#россия #вакцинация #коронавирус

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