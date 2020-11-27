17:20 27 Ноября 2020Общество
Мурашко сообщил, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции стартует в январе- феврале следующего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Массовая вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции стартует в январе- феврале следующего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Люди, которые входят в группу риска по коронавирусной инфекции, смогут сделать прививки в декабре этого года. В 2021 году удастся вакцинировать от заболевания несколько десятков миллионов граждан страны, дополнил министр здравоохранения.
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